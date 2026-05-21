Motociclista Muere tras Chocar Contra Autobús en Bulevar Xalapa-Banderilla

Durante el transcurso de la tarde de este jueves 21 de mayo se registró la movilización por parte de cuerpos de auxilio y autoridades debido al reporte en el que se informaba acerca de un percance vial en Xalapa, capital de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, un motociclista circulaba sobre el bulevar Xalapa-Banderilla, a la altura de la zona conocida como El Gallito, cuando se impactó contra un autobús de transporte de pasajeros.

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El motociclista, quien hasta este momento no ha sido identificado, circulaba sobre la carretera federal cuando, según los primeros informes, presuntamente chocó contra el costado del autobús que estaba por incorporarse en el retorno.

Derivado de este percance vial, el hombre que circulaba a bordo de la motocicleta perdió la vida debido a las múltiples lesiones que tuvo tras el impacto, por lo que se dio aviso a los cuerpos de emergencias, arribando minutos después paramédicos de Protección Civil Municipal de Banderilla.

Fueron los mismos paramédicos quienes se disponían a brindar los primeros auxilios al motociclista; sin embargo, solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales debido a las graves lesiones que sufrió en el percance.

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Motociclista pierde la vida tras accidentarse en su vehículo en Veracruz

Un hombre que se trasladaba a bordo de su motocicleta perdió la vida la noche del pasado miércoles 20 de mayo tras presuntamente derrapar su unidad. De acuerdo con lo informado, las lesiones presentadas tras este fuerte accidente habrían sido la causa del deceso.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Reforma, justo debajo de un puente en la comunidad Potrerillo, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán, y los primeros reportes indican que el conductor aparentemente perdió el control de su vehículo y ocurrió el accidente.

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Paramédicos de Protección Civil se trasladaron al lugar de los hechos y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, pues el conductor de la unidad habría perdido la vida prácticamente al instante y terminó sobre la carpeta asfáltica.

Elementos de la Fiscalía Regional del Distrito XV con sede en Orizaba iniciaron las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada para evitar el paso de vehículos o personas que pudieran alterar la escena del accidente.

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