Automovilista Atraviesa Barda de Escuela Secundaria en Amatlán de los Reyes, Veracruz

La tarde de este jueves 21 de mayo, se registró un accidente que dejó daños materiales en la Escuela Secundaria General del municipio de Amatlán de los Reyes, luego que una camioneta particular terminara impactándose contra la barda perimetral del plantel educativo.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la unidad presuntamente habría confundido los pedales del vehículo y, en lugar de frenar, aceleró, provocando que perdiera el control y se proyectara directamente contra la estructura de concreto.

Tras el fuerte impacto, parte de la barda resultó severamente dañada, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de auxilio, así como de elementos de seguridad y autoridades correspondientes, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias.

Paramédicos arribaron al lugar de los hechos para brindar atención preventiva a las maestras involucradas, a quienes trasladaron a un centro hospitalario al presentar crisis nerviosa. De estos hechos se descartaron personas lesionadas de gravedad.

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Motociclista derrapa y pierde la vida en Ixtaczoquitlán, Veracruz

Durante la noche del pasado miércoles 20 de mayo, un hombre perdió la vida presuntamente al derrapar en su motocicleta en la cual circulaba. De acuerdo con lo informado, las lesiones presentadas tras este fuerte accidente habrían sido la causa del deceso.

Los primeros reportes indican que el conductor aparentemente perdió el control de su vehículo y ocurrió el accidente. Los hechos ocurrieron sobre la calle Reforma, justo debajo de un puente en la comunidad Potrerillo, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán.

Video: Muere Motociclista al Derrapar en Ixtaczoquitlán, Veracruz

Luego de registrarse el percance, el motorizado habría perdido la vida prácticamente al instante y terminó sobre la carpeta asfáltica. Paramédicos de Protección Civil se trasladaron al lugar de los hechos y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada para evitar el paso de vehículos o personas que pudieran alterar la escena del accidente. Elementos de la Fiscalía Regional del Distrito XV con sede en Orizaba iniciaron las diligencias correspondientes.

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