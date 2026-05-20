Incendio Consume Vivienda de Adultos Mayores en Minatitlán, Veracruz

Durante la noche del miércoles 20 de mayo, se registró la movilización de cuerpos de emergencias hasta un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Minatitlán, debido al reporte de un incendio en el inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio consumió una vivienda en la colonia Miguel Hidalgo, la cual era habitada presuntamente por una pareja de adultos mayores. Se informó que los habitantes del inmueble hecho de lámina y cartón lograron salir ilesos.

En el lugar donde se registró el siniestro, presuntamente había presencia de desechos y plásticos acumulados, lo que, según lo informado, pudo provocar que las llamas se salieran de control y amenazaran con alcanzar viviendas cercanas.

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Sin embargo, no hubo afectaciones a otras viviendas debido a que minutos más tarde, al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos y, después de aproximadamente media hora, las autoridades lograron sofocar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.

Autoridades informaron que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las principales causas que pudieron originar el incendio que dejó la pérdida total de la vivienda de la pareja de adultos mayores en la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Minatitlán.

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Incendio de pastizal en la ciudad de Veracruz provoca movilización de cuerpos de emergencias

Un incendio de pastizal se registró en la zona poniente de la ciudad, cerca del fraccionamiento Nuevo Veracruz, en la zona poniente de la ciudad de Veracruz, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencias para intentar sofocar las llamas.

Por más de hora y media, el incendio se mantuvo activo, consumiendo la maleza seca a un costado del puente que conecta la carretera Veracruz-Xalapa con la zona norte. Bomberos de Veracruz acudieron con dos unidades para controlar el incendio.

Se dio a conocer que el siniestro no puso en riesgo a la población ni afectó la circulación vial. La información en el lugar apunta a que el incendio pudo ser provocado por una persona; sin embargo, serán las autoridades quienes se encarguen de confirmar o desmentir dicha versión.

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