Incendio en Bodega de Embarcaciones Moviliza Cuerpos de Emergencia en Veracruz

La tarde de este martes 19 de mayo, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias debido al reporte de un incendio registrado en un inmueble, el cual era utilizado como salón de fiestas y bodega de juegos infantiles y embarcaciones, localizado en los límites del fraccionamiento El Floresta y Artículo 123 en la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se registró en un inmueble ubicado en la calle Oriente 3 de dicho fraccionamiento, por lo que al sitio arribaron elementos del cuerpo de Bomberos Conurbados, así como personal de Protección Civil Municipal de Veracruz tras recibir el reporte realizado al número de emergencias 911.

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Se desconocen las causas del incendio en un salón de fiestas del fraccionamiento Floresta

Según lo informado por las autoridades, no hubo personas que presentaran quemaduras o síntomas de intoxicación por inhalación de dióxido de carbono ocasionado por el humo; solo se reportaron daños materiales en el inmueble donde se registró el siniestro; no obstante, el propietario resultó lesionado por una cortadura por un objeto punzocortante.

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Minutos después de haber arribado al sitio, los cuerpos de emergencias informaron que el fuego logró ser controlado de manera parcial; sin embargo, permanecieron en el lugar para continuar con las labores de enfriamiento del inmueble y de esta manera, descartar algún posible daño a alguna persona o una reactivación posterior al incidente.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la fuente exacta que pudo provocar el incendio y serán las autoridades quienes investiguen cuál fue la posible causa del siniestro registrado en un salón de fiestas ubicado en la calle Oriente 3, en los límites del fraccionamiento El Floresta y Artículo 123 en la ciudad de Veracruz.

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