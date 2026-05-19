Fuerte Olor a Gas Moviliza Cuerpos de Emergencias en Veracruz

La noche del pasado lunes 18 de mayor en la región de las Altas Montañas de Veracruz, se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia y rescate, esto debido a que vecinos de la colonia Agrícola Librado Rivera reportaron un fuerte olor a gas en este sector de la ciudad de Orizaba.

De acuerdo con los primeros reportes, el temor era ante una situación de riesgo por una posible fuga de gas la cual podía originar una explosión o un incendio, motivo por el cual los habitantes de la zona realizaron el reporte correspondiente al número de emergencias 911.

Tras el llamado de auxilio, elementos de Protección Civil de Orizaba arribaron como primeros respondientes al lugar para realizar las inspecciones correspondientes, logrando detectar un intenso olor a gas y se implemento el protocolo correspondientes de este tipo de hechos, esto para evitar algún incidente mayor.

Posteriormente, se solicitó la intervención de Bomberos de la Estación 119 de Orizaba, quienes acudieron de manera inmediata y realizaron las maniobras necesarias para retirar el tanque de gas que presuntamente originaba la fuga, siendo así controlada la situación antes de que pudiera convertirse en una tragedia o un accidente mayor. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas intoxicadas ni lesionadas, además de que no existieron daños estructurales en viviendas cercanas.

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Tanque de gas explota dentro de camioneta en Veracruz

Durante la tarde del pasado lunes 18 de mayo sobre la carretera a Dos Lomas en la zona poniente de la ciudad y puerto de Veracruz. Ahí se informó acerca de una explosión de un tanque de gas que era transportado al interior de un vehículo particular, el cual presuntamente iba a ser recargado.

Por algún motivo explotó dentro de la unidad vehicular causando severos y cuantiosos daños materiales a la unidad vehicular, los daños era visibles en la estructura del toldo y una de sus puertas, así como al interior de la unidad.

Video Explota Tanque de Gas al Interior de Vehículo en Dos Lomas en Veracruz | N+

No se tuvo reporte de personas lesionadas por estos hechos, dado que la persona que conducía pudo descender y resguardarse. Al lugar acudieron elementos de bomberos quienes se encargaron de retirar el tanque del interior de la unidad, el cual era trasladado en la parte del asiento trasero de la unidad.

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