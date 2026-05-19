Hombre Muere en la Vía Pública en Boca del Río; Su Cuerpo Quedó Sobre la Calle

Durante las primeras horas de este martes 19 de mayo en la zona de la colonia Casas Tamsa perteneciente a la ciudad de Boca del Río, se registró un lamentable hecho, los primeros reportes señalan a un hombre hallado sin vida en calle permanece en calidad de no identificado, causando la movilización de cuerpos de seguridad y emergencias.

Los datos recabados confirman el deceso de un hombre en plena vía pública. El hallazgo del cuerpo se dio sobre la calle Norte, en su intersección con la calle Norte 4, lugar donde se registró esta lamentable situación.

Video Hombre es Hallado sin Vida en la Vía Pública en Veracruz; Esto se Sabe | N+

Cuerpos de seguridad acordonaron el lugar del hallazgo del cuerpo

Al punto se trasladaron fuerzas del orden quienes se encargaron de acordonar la zona, motivo que causó el cierre a la circulación vehicular por este punto de la ciudad. Al lugar arribaron elementos de la Policía Naval Estatal y agentes de Tránsito Municipal, ademas de elementos de la Policía Ministerial para realizar las primeras investigaciones sobre este lamentable suceso y proceder a las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue cubierto con una sabana blanca en tanto se efectuaron las investigaciones correspondientes, de lo que se pudo observar en el lugar de los hechos junto al cuerpo fue hallado un bastón.

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La localización del hombre sin vida la realizaron los habitantes de la zona quienes informaron a las autoridades señalaron que fue encontrado abajo de la banqueta, es decir sobre la calle. Hasta este momento se desconocen las causas del por qué pudo haber perdido la vida.

Se pudo confirmar que al punto se dieron cita familiares quienes se encargaron de reconocer a la persona y permanecieron en el lugar a la espera de que se llevaran acabo todos los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades, para concluir con el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y posteriormente sean entregados los restos a sus familiares.

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