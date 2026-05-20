Atacan a Disparos una Taquería en Coatzacoalcos, Veracruz; Autoridades Investigan el Hecho

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este miércoles 20 de mayo en Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, debido al reporte en el que se daba a conocer acerca de un hecho de violencia registrado contra un negocio de alimentos.

oloniaEl blanco de estos hechos habría sido una taquería localizada en las inmediaciones de la colonia Manuel Ávila Camacho del municipio anteriormente mencionado. Dicho ataque dejó como saldo al menos una persona con lesiones por el rosón de una bala en el área de la muñeca en el brazo derecho.

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El negocio se encuentra exactamente sobre la calle Miguel Hidalgo con el número 1403, entre Independencia y Zaragoza. Hasta el momento, se desconoce cuál pudo ser el móvil de dicho ataque armado contra este negocio de alimentos.

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Se desconoce la identidad de los atacantes, por lo que no se han reportado detenciones

Al lugar en el que se registraron estos hechos de violencia arribaron sujetos no identificados, quienes procedieron a abrir fuego en repetidas ocasiones contra el portón del establecimiento y, tras perpetrar el ataque, los presuntos responsables escaparon con rumbo desconocido.

Tras registrarse el ataque, se realizó el reporte correspondiente a las autoridades mediante el número de emergencias 911. Minutos más tarde, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de realizar el acordonamiento correspondiente de la zona.

Hasta este momento no hay reporte de personas detenidas y serán las autoridades quienes se encarguen de llevar a cabo las indagatorias correspondientes por estos hechos de violencia registrados contra una taquería de la colonia Manuel Ávila Camacho del municipio de Coatzacoalcos, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

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