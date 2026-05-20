Dan Prisión Preventiva a Hombre Presuntamente Involucrado en Atropellamiento Masivo en Naolinco

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que se le dio prisión preventiva a un hombre identificado como Santos "N", como presunto involucrado en los hechos ocurridos en el municipio de Naolinco, Veracruz el pasado fin de semana.

A través de la Fiscalía Regional Xalapa, se realizó la imputación en contra de Santos “N”, como probable responsable de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y contra la seguridad del tránsito de vehículos.

De acuerdo con la información, los hechos que se le imputan a Santos "N", ocurrieron la madrugada del pasado domingo 17 de mayo, sobre la carretera Naolinco-Miahuatlán, en el municipio de Naolinco, durante las fiestas de la primavera 2026.

En audiencia inicial, la autoridad judicial legalizó la detención del imputado y dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 419/2026.

¿Qué ocurrió en Naolinco el fin de semana?

Los primeros reportes indican que durante la madrugada del domingo, el conductor de una camioneta circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol sobre la carretera Naolinco-Miahuatlán, cuando atropelló a personas en el municipio de Naolinco de Victoria, Veracruz.

En total descontrol la unidad impactó un puesto de hotdogs continuando su marcha hasta topar con un taxi. Es de mencionar que de este accidente, resultaron dos personas que perdieron la vida y 17 más resultaron lesionadas por el auto.

En ese momento, el conductor de la unidad fue puesto a disposición de las autoridades quieres evitaron un linchamiento por parte de los testigos. En el municipio de Naolinco se tenía programada actividades por la realización de las fiestas de primavera, que fueron suspendidas por este lamentable suceso.