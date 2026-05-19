Velan Cuerpo de Teresa, Mujer Asesinada Presuntamente por su Pareja en Las Bajadas en Veracruz

En la colonia Las Bajadas, en la zona poniente de Veracruz, fue velado el cuerpo de Teresa de 41 años, quien fue víctima de feminicidio a manos de presuntamente su pareja de nombre Alejandro "N", quien se encuentra ya detenido.

La familia espera que se haga justicia, que la persona que se encuentra ya detenido como presunto responsable de nombre Alejandro "N", sea investigado por este hecho que se registró el día de ayer, lunes 19 de mayo. La sobrina de Teresa, Jenny Canto, pide que se haga justicia.

Video: Familiares de Teresa Exigen Justicia por su Asesinato Presuntamente a Manos de su Pareja en Veracruz Las Bajadas

"Y ojalá se haga justicia la verdad, ojalá se refunda a la cárcel y caiga todo el peso de la ley contra él porque no puede quedar él libre, actualmente era su pareja ahorita pero ya se había venido ella para acá con nosotros, porque ya la había golpeado"

El entierro se realizará el próximo miércoles 20 de mayo, en el panteón municipal. Es de mencionar, que familiares de Teresa, continúan brindando declaraciones y realizando los trámites correspondientes ante la Fiscalía, para poder darle sepultura.

¿Cómo ocurrieron los hechos donde murió Teresa en Las Bajadas?

El pasado lunes, Teresa de 41 años murió al ser agredida a golpes con un martillo y una tabla presuntamente por su pareja de nombre Alejandro “N”. Los hechos se registraron en la colonia Las Bajadas en Veracruz.

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Teresa, a quien recuerdan como una mujer alegre, ya había contado a sus familiares que su pareja la había violentado, por ello, decidió dejarlo. Según versión de testigos, presuntamente tras agredir a Teresa, Alejandro “N” salió a pedir ayuda a los vecinos. Al llegar los elementos de seguridad fue detenido en el lugar, ubicado en la calle Anastasio Plaza entre Hidalgo y Benito Juárez.

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LLZH