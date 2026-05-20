Dan Último Adiós a Teresa "N"; Mujer Asesinada Presuntamente por su Pareja en Veracruz

Entre lágrimas y gritos en los que pedían justicia, familiares y amigos despidieron a Teresa "N", quien murió el pasado lunes 18 de mayo en la colonia Las Bajadas tras las lesiones que presuntamente le ocasionó Alejandro "N", su pareja sentimental.

La hija de Teresa, América Martínez, menciona que lo que busca es que se haga justicia por el presunto feminicidio de su madre, pues indica que no se merecía que le pasara esto, ya que la víctima de este hecho de violencia no se metía con nadie.

“Solo quiero que se haga justicia porque no se merecía esto; mi mamá nunca fue mala con nadie”.

Video: Realizan Sepelio de Teresa, Mujer Asesinada en Las Bajadas en Veracruz

Teresa "N" tenía 41 años cuando fue atacada al interior de su domicilio localizado en la calle de Anastasio Plaza, entre Hidalgo y Benito Juárez, de la colonia Las Bajas, en la zona poniente de la ciudad de Veracruz.

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Familiares de Teresa "N" piden que se haga justicia por su presunto feminicidio en Veracruz

El presunto responsable de este hecho fue detenido en el lugar donde se registró el ataque contra Teresa; mientras tanto, la familia pide a la Fiscalía de Veracruz que se haga justicia y que este feminicidio no quede impune.

Margarita Cantor Martínez, hermana de Teresa, también busca justicia y pide que le avisen de todas las audiencias que van a tener con Alejandro "N", ya que no quieren que la muerte de su hermana quede impune como ha ocurrido con otros casos similares.

"Que me avisen de todas las audiencias porque no debe quedar la muerte de mi hermana impune; como a veces quedan las muertes de las mujeres impunes”.

Video: Familiares de Teresa Exigen Justicia Tras Ser Asesinada Presuntamente por su Pareja en Veracruz

Teresa fue sepultada en el panteón municipal de la ciudad de Veracruz, mientras que su hija, su mamá y sus hermanas la describen como una mujer alegre y afirman que en su memoria harán lo que esté en sus manos para que se haga justicia.

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