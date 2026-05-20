¿Qué se Sabe del Ataque Armado que Sufrió Rolando Sinforoso, Exalcalde de Soconusco en Acayucan?

Una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas se registró durante la tarde de este martes 19 de abril debido a que fue reportado un presunto ataque armado contra un vehículo que circulaba sobre la carretera Acayucan-Soteapan, al sur de la entidad veracruzana.

Presuntamente, sujetos armados habrían interceptado la unidad en la que viajaba Rolando Sinforoso Rosas, Exalcalde de Soconusco con una mujer, en el tramo carretero anteriormente mencionado y procedieron a abrir fuego con sus armas en repetidas ocasiones contra los tripulantes del vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad recibió al menos cuatro impactos de bala durante el ataque, por lo que la mujer que viajaba en el vehículo perdió la vida tras el ataque.

Mientras tanto, el hombre logró ser auxiliado y mantenido bajo resguardo en la comunidad de Comején, perteneciente al municipio Acayucan, para posteriormente gestionar su traslado a una clínica privada para recibir la atención médica necesaria. Actualmente, su estado de salud es reportado como reservado.

Tras el atentado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad, desplegaron un fuerte operativo sobre el tramo carretero Acayucan-Soteapan para intentar localizar a los presuntos responsables, quienes habrían escapado tras la agresión.

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Fiscalía investiga ataque armado contra Exalcalde

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), continúa con las investigaciones por hechos ocurridos la noche de este martes, a la altura de la localidad de Monte Grande, perteneciente al municipio de Acayucan, al sur de la entidad. A través de un comunicado, se confirmó la muerte de una mujer tras recibir varios impactos de arma de fuego, mientras que el exalcalde de Soconusco continúa bajo observación médica.

Ambos fueron agredidos por hombres armados cuando transitaban en una camioneta particular. Es de mencionar que por estos hechos no hay detenidos; sin embargo, se abrió carpeta de investigación.

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