Hallan Vehículos Presuntamente Abandonados Entre la Maleza en Camino Cosoleacaque-Zaragoza
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Al menos cinco vehículos fueron localizados en presunto abandono en la zona sur del estado de Veracruz. Autoridades investigan si las unidades cuentan con reporte de robo.
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Durante la mañana de este miércoles 20 de mayo, una intensa movilización policíaca y de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se registró sobre el camino Cosoleacaque-Zaragoza al sur de la entidad veracruzana.
Dicha movilización respondió al reporte de la presencia de vehículos presuntamente abandonados entre la maleza, donde por lo menos se encontraron cinco unidades, de las cuales hasta el momento se desconoce si cuentan con reporte de robo.
De acuerdo con lo informado, el lugar quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las indagatorias correspondientes para lograr el esclarecimiento de los hechos y, asimismo, conocer si los vehículos cuentan con reporte de robo, así como la razón del porqué se encontraban entre la maleza.
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Aseguran carroza fúnebre con restos fúnebres en su interior al norte de Veracruz
La tarde del pasado martes 12 de mayo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó acerca del inicio de una carpeta de investigación en Poza Rica, donde se reportó que una persona fue detenida por su probable participación en conductas que podrían constituir el delito de un homicidio doloso.
Elementos de la Policía Municipal detectaron dos vehículos, uno de ellos habilitado como carroza fúnebre y un automóvil particular, en circunstancias que resultaron sospechosas y alertaron a los cuerpos de seguridad al realizar recorridos preventivos en la zona de la colonia Magisterio.
Se reportó que una persona fue detenida al presuntamente manipular las bolsas plásticas en cuyo interior fueron localizados indicios de restos humanos, los cuales corresponden a dos personas del sexo masculino.
Cuerpos policiacos procedieron a realizar la inspección correspondiente a la unidad fúnebre e informaron que los restos desmembrados, los cuales serán analizados científicamente por las autoridades competentes para lograr su identificación y determinación pericial.
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