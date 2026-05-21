Identifican a Mujer Hallada sin Vida en Habitación de un Motel de Boca del Río, Veracruz

Una mujer hallada sin vida en una de las habitaciones de un motel del municipio de Boca del Río, Veracruz, durante la tarde del pasado miércoles 20 de mayo, ya fue identificada y, según las autoridades, la fémina no es originaria del puerto de Veracruz.

De acuerdo con la información recabada, la mujer fue identificada como Sayuri "N" y habría tenido 28 años, la cual era originaria del estado de Jalisco. La mujer fue hallada en la habitación número uno de un conocido motel ubicado sobre la avenida Vía Muerta, en la colonia Lomas del Mar del municipio de Boca del Río.

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Empleados del lugar fueron quienes hallaron el cuerpo sin vida de la mujer en el área del baño de la habitación, por lo que rápidamente dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Minutos más tarde, al sitio arribaron cuerpos de seguridad, Policía Estatal, Policía Naval y elementos de la Policía Ministerial, quienes se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento del lugar de los hechos para preservar las posibles evidencias de este caso.

Se dio a conocer que al momento del hallazgo, en la habitación no había ningún auto. Se recabaron las evidencias que se integrarán a una carpeta de investigación ministerial de este lamentable caso, ocurrido la tarde del pasado miércoles 20 de mayo en un hotel de la colonia Lomas del Mar en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

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Hombre muere en calles de Boca del Río, Veracruz

Un hombre fue hallado sin vida en calles de la colonia Casas Tamsa, perteneciente a la ciudad de Boca del Río, durante las primeras horas de este martes 19 de mayo; permanece en calidad de no identificado, causando la movilización de cuerpos de seguridad y emergencias.

El hallazgo del cuerpo se dio sobre la calle Norte, en su intersección con la calle Norte 4, lugar donde se registró esta lamentable situación y, según los datos recabados, se confirmó el deceso de un hombre en plena vía pública.

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Derivado de estos hechos, al lugar arribaron elementos de la Policía Naval Estatal y agentes de Tránsito Municipal, además de elementos de la Policía Ministerial para realizar las primeras investigaciones, así como el acordonamiento de la zona, lo que causó el cierre vial por este punto de la ciudad.

El cuerpo fue cubierto con una sábana blanca en tanto se efectuaron las investigaciones correspondientes; de lo que se pudo observar en el lugar de los hechos, junto al cuerpo fue hallado un bastón.

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