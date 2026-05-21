Auto Cae a Barranco y Menores Resultan Lesionados en Carretera de Veracruz

Dos niños resultaron lesionados después de que en el vehículo que iban a bordo, cayera al barranco sobre la carretera Veracruz-Alvarado al mediodía de este jueves 21 de mayo.

Fue a la altura de la localidad de Arbolillo en el municipio alvaradeño, donde el auto sedán color rojo quedó en un pequeño barranco y sobre la maleza. Según los tripulantes, perdieron el control, dieron varios giros y terminaron saliéndose del tramo carretero.

Manejaba una joven acompañada de un hombre y los dos menores, quienes fueron llevados de inmediato a un hospital de Alvarado, afortunadamente sin lesiones severas. Atendieron paramédicos y policías municipales, quienes tomaron conocimiento del hecho y pidieron apoyo para retirar el vehículo del lugar.

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Se registra choque entre motociclista y dos autos en Veracruz

Sobre la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura de la Base Aeronaval de Las Bajadas al poniente del municipio porteño, se registró un aparatoso accidente entre dos automovilistas y un motociclista.

El motociclista no resultó con lesiones de consideración, quedando solamente la unidad de dos ruedas sobre el carril de alta velocidad y en medio de los dos vehículos. La mayor afectación fue a la circulación, ya que se registró caos vial antes del puente de Amapolas con dirección a Las Bajadas cerca de dos horas.

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Solamente se requirió la atención de las aseguradoras, quienes deslindaron responsabilidades para que se hicieran cargo de los daños materiales. Posteriormente, se retiraron del lugar y la vialidad empezó a normalizarse.

Motociclista es embestido y por conductor en Veracruz

Un motociclista fue embestido por el conductor de un automóvil color negro, cuando circulaban sobre avenida Xicoténcatl con la calle Mariano Escobedo en la colonia Flores Magón de la ciudad de Veracruz.

Según testigos, el dueño de la unidad de dos ruedas iba sobre Xicoténcatl, arteria con preferencia, y al llegar a la calle Escobedo se encontró con el carro y fue arrollado. El responsable del accidente huyó del lugar con rumbo desconocido y dejó al motociclista tirado sobre el pavimento.

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LLZH