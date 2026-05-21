Fuego Consume Vivienda en Villa Allende; Familia Pide Apoyo tras Perderlo Todo

Durante la tarde del pasado miércoles 20 de mayo, se registró el incendio de una vivienda construida con láminas, en la zona 8 del fraccionamiento Rabón Grande, en Villa Allende, área localizada al sur del estado de Veracruz.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de Coatzacoalcos, en coordinación con personal Villa Allende, acudieron para atender el llamado de los vecinos, donde alertaban sobre el incendio de pastizales a un costado del fraccionamiento Rabón Grande.

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Momentos después del arribo de los cuerpos de emergencias, el fuego logró ser controlado, evitando mayores riesgos para las familias del sector conocido como 'Invasores'. Es de mencionar, que la dueña de la vivienda de láminas que fue consumida por el fuego, fue reportada sin lesiones.

Piden apoyo para familia que perdió su vivienda tras incendio en Villa Allende

La señora Eulalia Chan Zenteno, solicitó el apoyo de la ciudadanía luego de que su vivienda fuera consumida por el fuego que se registró en la zona irregular ubicada a un costado de la zona 8, del fraccionamiento Rabón Grande, en Villa Allende, al sur de Veracruz.

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Su vivienda hecha con láminas fue pérdida total, por lo que la familia pide apoyo a la ciudadanía; piden ropa, alimentos, agua, láminas y cualquier objeto que pueda contribuir para su patrimonio.

Se registra incendio de pastizal en Villa Allende

Ese mismo miércoles 20 de mayo, se registró otro incendio en Villa Allende. Se trató de un segundo incendio de pastizales en la colonia 'El Milagro", en la zona sur del estado de Veracruz. Elementos de Bomberos y Protección Civil de Coatzacoalcos, arribaron para controlar las llamas, antes de que se extendiera y fuera una amenaza para la ciudadanía.

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LLZH