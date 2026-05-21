Motociclista Muere Tras Derrapar su Unidad en Veracruz; Así Ocurrió el Accidente
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Hombre que viajaba a bordo de su motocicleta sufrió un accidente y derrapó, motivo que le causó la muerte. Ocurrió en la zona centro de Veracruz.
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Un hombre perdió la vida durante la noche del pasado miércoles 20 de mayo presuntamente al derrapar en su motocicleta en la cual circulaba. Según datos recabados las lesiones presentadas tras este fuerte accidente habrían sido la causa del deceso.
Según los primeros informes los hechos ocurrieron sobre la calle Reforma, justo debajo de un puente en la comunidad Potrerillo, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlan en la zona centro del estado de Veracruz. Lugar donde aparentemente perdió el control de su vehículo y ocurrió el accidente.
Tras estos hechos perdió la vida casi al instante y quedó tendido sobre el asfalto. Paramédicos de Protección Civil se trasladaron al lugar de los hechos para intentar mantener con vida al hombre accidentado, pero nada pudieron hacer y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada para evitar el paso de vehículos o personas que pudieran alterar la escena del accidente. Elementos de la Fiscalía Regional del Distrito XV con sede en Orizaba, iniciaron las diligencias correspondientes.
Al lugar se hicieron presentes personal de Servicios Periciales quienes realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar las diligencias de ley correspondientes. Hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial.
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Otro accidente de un motociclista reciente en Veracruz
Un moto reparador de pizzas, resultó lesionado en una pierna tras chocar con una camioneta. Los hechos se registraron en la calle Agustín Yañez esquina Comunidad cuando la camioneta, presuntamente, dio vuelta sin precaución, ocasionando el impacto.
El lesionado fue atendido por paramédicos de Cruz Roja quienes descartaron lesiones que pusieran en riesgo su vida. El tráfico vehicular resultó afectado ligeramente.Historias Recomendadas:
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