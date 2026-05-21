Localizan Con Vida a Cinco Veracruzanos Reportados como Desaparecidos en Tuxtepec, Oaxaca

La tarde de este jueves 21 de mayo, se dio a conocer que, gracias a los trabajos de coordinación entre las fiscalías de Veracruz y Oaxaca, se logró llevar a cabo la localización de cinco personas que en días anteriores habían sido reportadas como desaparecidas.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que se mantuvo comunicación y coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para realizar las investigaciones y labores de búsqueda de cinco personas.

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Las personas que fueron localizadas habían sido reportadas como desaparecidas; quienes se desempeñan como empleados de una empresa financiera. Se dio a conocer que las denuncias por su no localización fueron presentadas por sus familiares, oriundos de Veracruz, tras perder contacto con ellos en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca.

Este jueves, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer que las cinco personas que estaban en calidad de desaparecidas ya fueron localizadas con vida.

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Sujetos desconocidos atacan a disparos una patrulla de la Policía Estatal en Tres Valles

Mientras realizaban su recorrido por la calle principal de la comunidad de Gabino Barrera, municipio de Cosamalopan, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz fueron agredidos por desconocidos al mediodía de este jueves siete de mayo.

Los hechos ocurrieron en la localidad ubicada entre Tres Valles y Santa Cruz, cercana a los límites con la región de Tuxtepec, Oaxaca. Derivado de estos hechos, la patrulla terminó impactada contra un poste y la fachada de una vivienda, con más de 10 impactos de balas de grueso calibre.

El ataque se registró contra la patrulla marcada con el número 4478 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mientras que la Fiscalía marcó los cartuchos percutidos que quedaron en el lugar.

Por temor, la mayoría de comercios cercanos a la zona bajaron sus cortinas. De acuerdo con un boletín oficial, en esta agresión a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no hubo lesionados y se montó un intenso operativo en la zona.

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