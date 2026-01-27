Identifican Cuerpo de Mujer Hallado Carretera de Agua Dulce; Reportan Dos Personas Detenidas

En Agua Dulce, autoridades ministeriales confirmaron que el cuerpo hallado calcinado corresponde Martha Pérez González, de 53 años de edad, de ocupación maestra de preescolar en el jardín de niños Leopoldo Lugones, Se informó que dos personas quedaron detenidas como posibles autores de estos hechos.

Video Identifican a Mujer Hallada Calcinada en Agua Dulce, Veracruz; Hay Dos Detenidos | N+

Según los primeros reportes, los presuntos responsables que fueron detenidos son su hija quien es menor de edad, estudiante del Colegio de Bachilleres, y el novio de esta, quien se presume habría participado directamente en el homicidio ocurrido durante la noche del domingo y madrugada del lunes 26 de enero.

Ambos fueron asegurados por los cuerpos policíacos en la congregación de Tonalá, cuando viajaban en un vehículo propiedad de la víctima, durante un operativo conjunto de la Policía Ministerial y el Ejército Mexicano. Los detenidos fueron trasladados a Coatzacoalcos, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones de este hecho violento.

Noticia relacionada: Hallan Cuerpo de Policía Desaparecido; Fue Abandonado en Congreso del Estado de Sinaloa

Así localizaron el cuerpo de la mujer calcinada en el sur de Veracruz

Fue en el municipio de Agua Dulce durante la mañana del lunes 26 de enero que habitantes del la colonia kilómetro 2 informaron sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino a la orilla de la carretera, el cual presentaba signos de haber sido calcinada.

En aquel momento se presumía que el cuerpo podía corresponder a una vecina de esa mima colonia. El hallazgo fue sobre la carretera antigua Nuevo Teapa, también conocida como Agua Dulce–Rabasa, a unos metros del acceso al campo La Hondonada.

El estado del cuerpo, fue el motivo que complicó la posibilidad de confirmar la identidad y la edad de la víctima. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad para resguardar la zona.



Historias Recomendadas:

FPF