Se Queman Tres Vehículos Durante Incendio de Edificio en Veracruz; Autoridades Investigan

Durante la noche a noche del jueves 11 de diciembre se registró un incendio al interior de un edificio en Cuitláhuac, según el reporte de hechos al interior se quemaron tres vehículos y hubo daños materiales de consideración en la estructura del inmueble.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 22 sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz. De acuerdo a los primeros reportes, los Bomberos Regionales de Cuitláhuac acudieron como primeros respondientes al llamado de auxilio para sofocar las llamas y evitar la propagación del fuego a las viviendas de los alrededores.

Video Incendio en Carretera Córdoba Veracruz Alarma a Habitantes Hay Carros Quemados | N+

Afortunadamente derivado de este hechos no se reportaron lesionados. Las causas que originaron este incendio aún no han sido establecidas pero ya son investigadas. Se informó que entre los vehículos calcinados se encontraba una camioneta de modelo reciente.

La zona fue acordonada en tanto los cuerpos de auxilio desarrollaron los trabajos correspondientes para controlar totalmente el fuego. Estos trabajos se extendieron hasta altas horas de la madrugada de este viernes 12 de diciembre cuando por fin se dio por sofocado en su totalidad la conflagración.

Noticia relacionada: Joven con Discapacidad Muere al Quedar Atrapado en Incendio de su Vivienda en Veracruz

Incendio en condominio genera movilización en Colinas de Santa Fe en Veracruz

En la zona norte de la ciudad de Veracruz, se registró un incendio al interior de una vivienda, específicamente en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, en la zona de condominios sobre la calle San Carlos.

Este fuerte incendio se registró en la planta baja de esta vivienda y afortunadamente no hubo perdidas humanas ni personas lesionadas, solo los pérdidas materiales ya que prácticamente toda al interior quedó reducido a cenizas.

Al punto de los hechos acudieron elementos del cuerpo de bomberos para tomar conocimiento y proceder a las tareas de sofocamiento, pero de hecho cuando llegaron a la vivienda los propios habitantes o vecinos de este sector ya habían apagado el incendio. Según los primeros reportes todo indica que son sólo daños materiales el saldo de este incendio que movilizó y alarmó a los habitantes de este sector de la ciudad de Veracruz.

Video Incendio en Vivienda de Colonia de Santa Fe en Veracruz Vecinos Apagaron el Fuego | N+

El equipo de bomberos revisaron que el fuego estuviera liquidado en totalidad y no existiera la posibilidad de que se reactivara, y se retiraron del lugar, por lo que no fue necesario la activación de su operativo, dadas las circunstancias de este caso los cuerpos de emergencias se limitaron solo a tomar datos sobre lo ocurrido para su reporte correspondiente.

Al interior de este condominio ingresó un grupo de personas para realizar tareas de limpieza, aún no se sabe todavía qué pudo haber causado este incendio, se habla solamente que cuando se daba este siniestro, la casa estaba sola, los vecinos de las casas cercanas de este lugar apoyaron con cubetas con agua para poder sofocarlo, así que no pasó a mayores afortunadamente. Así los hechos registrados en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe al norte de esta ciudad de Veracruz durante las primeras horas de este viernes.

Historias Recomendadas:

FPF

Con información de Carlos Da Silva y Alfredo Arellano | N+

FPF