Ladrones Amarran y Asaltan a Pareja de Adultos Mayores al Interior de su Vivienda en Veracruz

La noche del jueves 2 de octubre una pareja de adultos mayores de entre 50 y 60 años, vivieron minutos de tensión al ser asaltados al interior de su vivienda ubicada en la calle Crisantemos y Gladiolas de la colonia Flores del Valle en la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con un testigo que por seguridad pidió resguardar su identidad, dio a conocer que alrededor de las 7 de la noche con 30 minutos llegaron las víctimas en su camioneta, abren el portón, y es donde aprovecharon para ingresar al inmueble alrededor de 5 hombres para cometer este asalto.

La duración aproximada del robo fueron 20 minutos según testigos

Estando adentro, según las versiones, la pareja de esposos fueron amarrados de pies y manos, fueron despojados de sus teléfonos celulares y así los mantuvieron en uno de los cuartos de la vivienda. Fueron cerca de 20 minutos que estuvieron bajo las amenazas de los sujetos, quienes buscaban algunos objetos para llevárselos, es decir, aproximadamente a las 7 de la noche con 50 minutos se retiraron del lugar.

Los presuntos delincuentes llegaron caminando y se fueron de la misma manera con toda la tranquilidad con papeles en mano, es decir, lo que se llevaron fueron documentos de acuerdo con lo indicado por el testigo, quien apoyó a la pareja, y se percató que tenían marcas sobre todo en las muñecas después de mantenerlos sujetados con cuerdas.

Los vecinos cuentan con un grupo que sirve para alertar este tipo de situaciones, estando conectados con un servicio de emergencias, por lo que elementos policíacos llegaron aproximadamente a las 8:30 de la noche después de recibir el reporte. Los afectados aseguraron que realizarían la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con el fin de que se investigue el motivo de este hecho violento, además de poder dar con los responsables.

