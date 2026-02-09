Sacrifican a Toro Durante Feria Patronal en Ixhuatlancillo, Veracruz

Durante los festejos de la feria patronal de Ixhuatlancillo que se llevaron a cabo el pasado fin de semana, se sacrificó un toro, en un hecho que reavivó la polémica sobre prácticas que amplios sectores de la sociedad consideran ya superadas.

Los hechos se registraron el pasado sábado 7 de febrero, mientras se llevaba a cabo la celebración de las actividades de la feria local, cuando se dio muerte a un toro ante la mirada de todos los asistentes en el lugar.

Estos hechos contrastan notablemente con el cambio legal y social que vive el país, ya que desde el año 2013 se han prohibido las corridas de toros, reflejando un rechazo creciente hacia la tauromaquia tradicional. Hasta el momento no hay posicionamiento oficial por parte de ninguna autoridad.

Capturan reptil dentro de vehículo en la ciudad de Veracruz

El pasado viernes 30 de enero se registró la captura de un reptil por parte de cuerpos de emergencias, quienes se movilizaron hasta la calle Flores Magón, entre Tuero Molina y Orizaba, en la colonia Ignacio Zaragoza de la ciudad de Veracruz.

La movilización se debió al hallazgo de una víbora de gran tamaño, la cual se encontraba en la parte inferior de un vehículo estacionado sobre la calle Flores Magón, localizada en la colonia anteriormente mencionada.

Al percatarse de que el reptil intentaba introducirse a la unidad por la parte delantera, vecinos del lugar dieron aviso a los cuerpos de emergencias, quienes minutos después arribaron al sitio con los elementos correspondientes para realizar los trabajos de captura y de esta manera retirarla del lugar.

Tras más de dos horas de labores, se dio a conocer que el reptil fue retirado de la zona por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos Conurbados de Veracruz, sin que se tuviera reporte de alguna persona herida por el animal o afectación alguna a la circulación.

Delfín es encontrado sin vida en playa de Coatzacoalcos

Al sur del estado de Veracruz, se registró el hallazgo de un ejemplar marino en la zona de la playa de Guillermo Prieto, en la zona rural de Coatzacoalcos, en los límites con el ejido Tortuguero de Agua Dulce.

Según lo informado, se dio a conocer que el ejemplar es un delfín, el cual presentó una longitud aproximada de 2.50 metros y un peso aproximado de 150 kilogramos. Autoridades arribaron al lugar del hallazgo del ejemplar, quienes serán las encargadas de llevar a cabo las acciones necesarias para la evaluación y seguimiento del caso.

