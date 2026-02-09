Hallan Ejemplar de Delfín sin Vida en Zona Rural de Coatzacoalcos, Veracruz

En la playa de Guillermo Prieto, en la zona rural de Coatzacoalcos, en los límites con el ejido Tortuguero de Agua Dulce, al sur del estado de Veracruz, se registró el hallazgo de un ejemplar marino en la zona.

De acuerdo con la información preliminar obtenida, el ejemplar es un delfín y se dio a conocer que presenta una longitud aproximada de 2.50 metros y que podría tener un peso de aproximadamente 150 kilogramos.

Tras realizarse el hallazgo, personas procedieron a dar aviso a las autoridades correspondientes, con la finalidad de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la evaluación y seguimiento del caso.

Capturan una serpiente de gran tamaño dentro de un vehículo en Veracruz

El pasado viernes 30 de enero se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencias debido al reporte de un avistamiento animal en la colonia Ignacio Zaragoza.

Según lo informado, el ejemplar capturado responde a una víbora de gran tamaño, la cual se encontraba en la parte inferior de un vehículo estacionado en la colonia Ignacio Zaragoza, específicamente en la calle Flores Magón, entre Tuero Molina y Orizaba.

Vecinos del lugar dieron aviso a los cuerpos de emergencias al percatarse de la presencia del reptil que intentaba introducirse a la unidad por la parte delantera. Minutos después arribaron al sitio los elementos correspondientes para realizar los trabajos de captura y de esta manera retirarla del lugar.

Se dio a conocer que el reptil fue retirado de la zona por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos Conurbados de Veracruz, sin que se tuviera reporte de alguna persona herida por el animal o afectación alguna a la circulación. Según lo informado, las maniobras para la captura del ejemplar duraron más de dos horas.

