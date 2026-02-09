Operativo en Escuela por Amenaza de Presunto Artefacto Explosivo en Veracruz; Evacuan a Personal

Este lunes 9 de febrero, se mantuvo un acordonamiento en la escuela primaria "María Berta Nava", debido a la amenaza de lo que presuntamente sería un objeto explosivo al interior del plantel, ubicado en el fraccionamiento Hacienda Paraíso, en la localidad de Mata de Pita, perteneciente a la ciudad de Veracruz.

De acuerdo a los datos, la amenaza del presunto artefacto explosivo, llegó a través de un mensaje al Director del plantel, por lo cual se hizo el protocolo, y se alertó a las autoridades correspondientes para que atendieran al situación.

De inmediato, la escuela fue acordonada por elementos de Bomberos y de la Secretaría de Marina, manteniendo un fuerte operativo por parte de los cuerpos de emergencias. El personal logró ser evacuado antes de que ingresaran a clases.

Debido a la movilización, se realizó el llamado a elementos caninos para hacer una revisión al interior de este plantel, para comprobar si era real la presunta amenaza de un artefacto explosivo, en la primaria de Mata de Pita.

Con artefactos explosivos atacan vivienda en Coatzacoalcos

Un domicilio particular fue atacado con disparos de arma de fuego y artefactos explosivos, en la zona de Villa Allende, en la ciudad de Coatzacoalcos, la zona sur del estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Belisario Domínguez, entre Bellavista y Rébsamen, donde sujetos desconocidos utilizaron armas y artefactos explosivos de fabricación casera, para atacar la vivienda.

Presuntamente los atacantes viajaban en una camioneta blanca, de la cual descendieron dos individuos para realizar al menos 10 detonaciones de arma de fuego contra el inmueble según información de vecinos. Uno de los explosivos impactó y estalló contra el portón y la pared de la vivienda, causando daños materiales.

