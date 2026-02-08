Hallan Cuerpo de Hombre Dentro de Cuartería en Nanchital, Veracruz

Durante la mañana de este domingo 8 de febrero, se registró una intensa movilización policíaca tras el hallazgo de un hombre sin vida al interior de una habitación de una cuartería, en el municipio de Nanchital al sur del estado de Veracruz.

El lugar fue resguardo y asegurado sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Los Mangos. De acuerdo a lo informado, el cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición. Además, hasta el momento, se desconocen las causas del deceso y la identidad de la persona.

Hombre es asesinado afuera de hospital en Veracruz

Se registró una intensa movilización por parte de cuerpos policiacos el pasado viernes 6 de febrero, debido al asesinato de un hombre afuera de un clínica del IMSS localizada en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz.

De acuerdo con la información, la víctima presuntamente había acudido a acompañar a su esposa a una consulta médica a dicho hospital, pero mientras permanecía afuera de la clínica, fue atacado a disparos.

Luego del acordonamiento, se dio a conocer que el hombre que perdió la vida al instante en el lugar, fue identificado como Noel "N", de 32 años de edad. La información revela que en este municipio, en lo que va del año, es la segunda persona que muere en circunstancias similares en la vía principal del municipio de Lerdo, cerca de la carretera federal 180.

En el municipio de Lerdo de Tejada, la seguridad pública está a cargo del gobierno estatal, y solo cuenta con dos patrullas para salvaguardar el orden en la región.

