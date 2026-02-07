Se Derrumba Parte del Techo de Locales de Artesanías en Plaza del Malecón de Veracruz

Durante la tarde de este sábado 7 de febrero, se registró el derrumbe parcial del techo de los locales de artesanías, ubicados en la Plaza Heroísmo Veracruzano, en el malecón de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con personas de la zona, esta marquesina había sido colocada alrededor de hace quince días, por lo que su construcción era reciente. Además, es de mencionar, que la caída del material fue por la entrada de la calle Mario Molina.

Video: Artesanos Veracruzanos Aseguran que sus Productos No son de Origen Chino

Al lugar, arribaron elemento de Protección Civil y Bomberos conurbados, quienes se encargaron de acordonaron la zona con cinta de precaución, para evitar algún accidente con las personas que transitan por el turístico Malecón de Veracruz.

Protección Civil informa sobre derrumbe de techo en locales de artesanías en malecón de Veracruz

Derivado del derrumbe parcial del techo de los locales de artesanías ubicados en la Plaza Heroísmo Veracruzano en el malecón de Veracruz que se registró esta tarde, autoridades emitieron un comunicado en donde informaban que elementos de Protección Civil, se encargaron de acordonar la zona.

Noticia relacionada: Detienen a Luis Miguel “N” por Causar Destrozos en IMSS de Veracruz; Denunció Falta de Atención

Para evitar algún accidente con turistas y locales, Protección Civil se encargó de señalizar la zona en donde cayó el techo, ya que la plaza es jurisdicción de ASIPONA, perteneciente a la Secretaría de Marina, por lo que serán ellos quienes tendrán que tomar las medidas correspondientes para restaurar los daños.

Hasta el momento, no hay registro de personas lesionadas por la caída de esta estructura. Tampoco se han informado los motivos por los que se derrumbó el techo de los locales de artesanías en la Plaza Heroísmo en el malecón de Veracruz.

ASIPONA emite comunicado sobre derrumbe parcial de techo en Plaza Herísmo Veracruzano

La Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz informó, que la situación con la estructura se encuentra controlada y que no hay personas lesionadas, ni daños materiales a los locatarios.

Además, que ya se llevan a cabo los peritajes técnicos, para poder determinar las causas que originaron el vencimiento de la estructura, misma que había sido construida recientemente a solicitud de los locatarios, para protegerse del sol y la lluvia.

Historias recomendadas:

LLZH