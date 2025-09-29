¿Dónde Estará el Módulo Móvil de Licencias de Conducir en Veracruz en Octubre 2025?

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, informó que habrá un módulo móvil para el trámite de licencias para conducir en que recorrerá distintos municipios. Te informamos en qué zonas estarán y las fechas, para que puedas acudir.

De acuerdo con la información oficial, en el mes de octubre del 2025, el módulo móvil de licencias estarán realizando los trámites en 8 municipios del estado de Veracruz. Te compartimos en forma de lista, las regiones en donde estarán.

Miércoles 1 de octubre: Soledad de Doblado

Jueves 2 y viernes 3 de octubre: Manlio Fabio Altamirano

Lunes 6 y martes 7 de octubre: Tlalixcoyan

Miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de octubre: Alvarado

Lunes 13, martes 14, miércoles 15 de octubre: Jalacingo

Jueves 16 y viernes 17 de octubre: Atzalan

Lunes 20 de octubre: Coacoatzintla

Miércoles 22, jueves 23, y viernes 24 de octubre: Paso del Macho

Lunes 27 y martes 28 de octubre: Villa Oluta

Miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de octubre: Juan Rodriguez Clara

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Veracruz?

Tipo A: Licencia para servicio de transporte público de pasajeros.

Nueva: 2,345 pesos

Canje: 1,242 pesos

Curso: 276 pesos

Tipo B: Licencia para vehículos de carga y particular.

Nueva: 2,207 pesos

Canje: 1,104 pesos

Tipo C: Licencia para vehículos particulares de hasta 3.5 toneladas.

Nueva: 1,931 pesos

Canje: 966 pesos

Tipo D: Licencia para vehículos de 2 o 3 ruedas y cuatrimotos.

Nueva: 1,380 pesos

Canje: 828 pesos

Tipo P: Permiso especial para menores de 18 años de edad y mayores de 16 años y para personas extranjeras.

Vigencia de 6 meses: 1,104 pesos

En caso de robo o extravío de la licencia de conducir, el duplicado tendrá un costo de $552 pesos, precio aplicable para los 5 tipos de licencias existentes en el estado de Veracruz.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Veracruz

Para tramitar la licencia de conducir nueva en el estado de Veracruz, deberás de acudir con una serie de requisitos, que te compartimos a continuación. Cabe destacar que para extranjeros, tendrán que presentar documentación oficial que acredite su estancia legal en el país.

Identificación oficial vigente con fotografía (credencial del INE, pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional o cédula profesional) Comprobante de domicilio original (recibo de luz, agua, teléfono, predial o constancia de residencia, emitida por la autoridad municipal con vigencia no mayor a 3 meses) CURP actualizada. Comprobante de pago

Para tramitar el canje, además de los requisitos antes mencionados, se añade el entregar la licencia vencida.

En caso de robo o extravío, presentar constancia emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE), constancia de no infracción emitida por la DGTSV y, para la licencia tipo “A”, también deberá presentar la constancia de no infracción emitida por la DGTE.

