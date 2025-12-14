Motociclistas Sufren Fuerte Impacto Contra Muro en Carretera del Sur de Veracruz; Hay un Muerto

Sobre la carretera Coatzacoalcos–Minatitlán, a la altura del puente La Ica, frente a la colonia México, en Cosoleacaque se. Informó acerca de un hombre quien perdió la vida y otro mas resultó lesionado la madrugada tras un accidente de motocicleta. Se informó que el conductor habría perdido el control de su vehículo, lo que provocó que la unidad se estrellara contra el muro metálico de contención instalado en la vía de comunicación.

Tras el fuerte impacto, al lugar de accidente personal de Protección Civil de Cosoleacaque acudió para brindar los primeros auxilios a las víctimas, a su llegada solo pudieron confirmar que una de los involucrados ya no contaba con signos vitales.

Video Motociclista Termina Lesionado tras Impactarse Contra la Puerta de un Automóvil en Colonia Ricardo Flores Magón Veracruz | N+

Sobreviviente a accidente en carretera del sur de Veracruz es trasladado a un hospital

La otra víctima fue encontrada aún con vida, siendo trasladado de urgencia al Hospital General de Minatitlán para su valoración y atención especializada para intentar estabilizarlo de las lesiones que presentó luego de sufrir este fuerte accidente.

En el lugar de los hechos las autoridades llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar el origen de este fuerte accidente, y el cuerpo de la víctima mortal fue traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se dio a conocer que permanece en calidad de no identificado.

Noticia relacionada: ¿Que Sucedió Hoy en la Carretera Veracruz-Xalapa?; Se Reporta una Persona Fallecida

Motociclista embiste a mujer que bajaba del camión en la carretera Veracruz-Xalapa

Un fuerte accidente se informó durante la noche del pasado viernes 12 de diciembre, ocurrió sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de la colonia Valente Díaz en la ciudad de Veracruz, donde se vieron involucrados un peatón y una motociclista.

El accidente ocurrió cuando la pasajera de un camión de transporte público descendía de la unidad, al momento de hacerlo, fue impactada por la motocicleta que era conducida por otra mujer. Debido al impacto, ambas quedaron tendidas en el pavimento, a orillas de la carretera federal.

Según los primeros reportes indican que presuntamente el camión no se habría orillado lo suficiente para permitir el descenso seguro de la pasajera, prácticamente lo habría hecho a mitad de la carretera, por lo que se registró el fuerte impacto.

Video Patrulla del IPAX Choca Contra Taxi en Xalapa Veracruz | N+

Historias Recomendadas:

Con información de Mónica Ricardez y Javier Maldonado | N+

FPF