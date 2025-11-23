Hombre Muere al Impactar su Camioneta Contra un Tráiler Estacionado en Autopista de Veracruz

Durante el fin de semana un conductor a bordo de una camioneta perdió la vida tras impactarse por alcance contra un tráiler cuando circulaba sobre la autopista La Tinaja - Cosoleacaque, el fuerte accidente ocurrió a escasos kilómetros de la caseta de peaje de Acayucan.

El reporte indica que el accidente tuvo lugar en el kilómetro 7+500, del carril que comprende de Minatitlán rumbo al municipio de Acayucan, ubicados en la zona sur de la entidad veracruzana.

Conducto choca por alcance contra tráiler y muere de forma instantánea. Ocurrió en el sur de Veracruz. Foto: Mónica Ricardez | N+

De acuerdo a datos obtenidos el conductor se impactó por alcance contra la parte trasera de la unidad de carga pesada, que se encontraba detenido en el mismo carril por las obras de mantenimiento que se realizan en la zona, lo que provocó la muerte del conductor en el lugar.

Se dio a conocer que el hombre que perdió la vida fue identificado como Raymundo Castillo, y era originario del municipio de San Juan Guichicovi, perteneciente al estado de Oaxaca.

Noticia relacionada: Accidente en Canal de Aguas Residuales en Veracruz Deja un Hombre Muerto; Esto Sucedió

Volcadura genera movilización de cuerpos de auxilio en Veracruz

Durante la mañana de este domingo 23 de noviembre en el tramo carretero que va de Oluta – Acayucan a la altura de la colonia Los Laureles, al sur de Veracruz, se registró la volcadura de una camioneta, su conductor fue detenido por manejar en presunto estado de ebriedad. Aunque resultó ileso, quedó a disposición de las autoridades.

Conductor pierde el control choca contra poste y termina volcado en Veracruz. Foto: Mónica Ricardez | N+

De acuerdo con testigos, la unidad era manejada a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control del volante y la unidad, para impactarse contra un poste de luz y terminó volcada metros adelante.

El conductor fue identificado como King “N” de aproximadamente 30 años, quien fue valorado por elementos de Protección Civil Oluta y no presentó lesiones, sin embargo la autoridad ministerial será la encargada de definirá su situación jurídica.

Video Choque Entre Taxi y Auto Particular Ocasiona Caos Vial en Córdoba | N+

Historias Recomendadas:

FPF