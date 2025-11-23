Accidente en Canal de Aguas Residuales en Veracruz Deja un Hombre Muerto; Esto Sucedió

Un hombre perdió la vida después de caer con su vehículo a un canal de aguas residuales en la carretera Mundo Nuevo Mahuixtlan. Mediante una llamada al 911 se reportó el accidente en Mahuixtlan perteneciente al municipio de Coatepec.

Hasta el punto donde ocurrió el incidente se trasladaron elementos de Escuadrón Nacional de Rescate quienes acudieron como primeros respondientes, con el objetivo de brindarle los primeros auxilios, pero tras la revisión correspondiente solo pudieron confirmar la muerte del hombre.

Se dio a conocer que para el rescate del cuerpo fueron necesarias maniobras especializadas que se realizaron por varios minutos en la zona, el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) el cual hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

En Córdoba, durante la mañana del pasado viernes se registró un choque en la calle 30 y avenida 15-C del fraccionamiento Nuevo Córdoba. Testigos mencionan que, presuntamente, la falta de precaución al conducir pudo ser uno de los factores para que se presentara dicho accidente.

Derivado de este choque las autoridades que arribaron para tomar conocimiento, optaron por cerrar parcialmente estas vialidades, mientras que los grupos de auxilio llegaron para brindar los primeros auxilios a las dos mujeres que presentaron algunos lesiones menores; según el reporte de los paramédicos no fue requerido su traslado a un hospital.

Fueron los elementos de tránsito municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos. Los mismos se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y finalmente procedieron al deslinde de responsabilidades.

Con información de Denisse López y Carlos Da SIlva | N+

