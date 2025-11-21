Vuelca Camión de Pasajeros en Carretera Coatzacoalcos-Minatitlán; Hay Lesionados

Cinco personas lesionadas, fue el saldo de la volcadura de un camión de pasajeros en la carretera Coatzacoalcos – Minatitlán conocida como Las Matas, al sur del estado de Veracruz, durante la mañana de este viernes 21 de noviembre.

El incidente se registró a unos metros del rancho conocido como El Cocodrilo, donde automovilistas que pasaban por la zona dieron aviso a las autoridades de emergencias sobre los hechos, donde varias personas resultaron heridas.

Al sitio acudieron los cuerpos de emergencias, arribando elementos de la Cruz Roja, Protección Civil de Cosoleacaque y policías estatales y municipales, quienes se encargaron de brindar atención a quienes resultaron lesionados.

Según los datos aportados, la camioneta de batea que iba cargada con cocos habría impactado por alcance al autobús, provocando que este se volcara sobre su costado izquierdo. Autoridades confirmaron que los lesionados no presentaban heridas de gravedad.

Accidentes con motociclistas se registran en Veracruz

Una mujer resultó lesionada tras ser impactada por un taxi en la avenida Miguel Alemán, a la altura de la colonia López Mateos, de la ciudad de Veracruz. Según testigos, el taxista habría dado vuelta en “U” sin precaución a la altura de la calle tres, impactando la motoneta.

La mujer fue atendida por elementos de Cruz Roja por las lesiones que le generaron el impacto y la caída. La circulación se afectó en un carril por aproximadamente una hora.

Por otra parte, un motociclista de aproximadamente 35 años resultó lesionado en una pierna, tras chocar con un taxi en la colonia Reserva Dos, en el norte de la ciudad de Veracruz.

Los hechos se registraron sobre la avenida Úrsulo Galván cuando presuntamente, el taxista intentó ingresar a una gasolinera y el motociclista le impactó en un costado. Cruz Roja atendió a las involucrados sin necesidad de traslado, la vialidad se afectó ligeramente.

