Sujetos Presuntamente Armados Asaltan Restaurante-Bar de Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la tarde de este jueves se registró un presunto asalto en un restaurante bar ubicado en la colonia María de la Piedad de la ciudad de Coatzacoalcos. Según los primeros reportes, sujetos armados habrían ingresado al bar ubicado sobre la calle Revolución número 1118.

Presuntamente, a los comensales los habrían despojado de sus teléfonos celulares y billeteras, así como de las llaves de sus vehículos, para posteriormente escapar con rumbo desconocido, a bordo de un vehículo habilitado como taxi del municipio de Coatzacoalcos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron un intenso operativo en diversos sectores de la ciudad de Coatzacoalcos, sin que hasta el momento exista algún reporte de personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Información en desarrollo...