Mujeres Terminan con Lesiones tras Chocar en Fraccionamiento de Córdoba, Veracruz
Carlos Da Silva | N+
Dos mujeres terminan con golpes tras chocar en calles de un fraccionamiento de Córdoba. Se reportó que las lesionadas fueron atendidas en el lugar de los hechos y no fueron trasladadas a un hospital.
En el municipio de Córdoba, durante la mañana de este viernes se registró un choque en la calle 30 y avenida 15-C del fraccionamiento Nuevo Córdoba. Testigos mencionan que, presuntamente, la falta de precaución para manejar pudo ser uno de los factores para que se presentara dicho accidente.
Debido a este incidente, las autoridades optaron por cerrar parcialmente estas vialidades, mientras que los grupos de auxilio llegaron para apoyar en la atención médica a dos mujeres que presentaron algunos golpes; sin embargo, no se reportó que necesitaran ser hospitalizadas.
Elementos de tránsito municipal arribaron hasta el lugar del accidente, y fueron quienes tomaron conocimiento de los hechos; minutos después, se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y finalmente procedieron al deslinde de responsabilidades.
Motociclista huye tras participar en un accidente
Dos motociclistas chocaron en el cruce de la avenida 2 y calle 13 del centro de Córdoba; uno de ellos se levantó y escapó del lugar presuntamente por tener culpabilidad.
El otro quedó tendido en el asfalto y los automovilistas que se percataron solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja que llegaron para brindarle primeros auxilios, pero no quiso ser hospitalizado.
Elementos de la policía municipal y tránsito acudieron para abanderar la circulación para evitar otro percance.
Según los reportes, este cruce peatonal ha sido escenario de múltiples percances, debido a que no hay un semáforo y, en la modalidad uno por uno, quien circula por la avenida lo hace con exceso de velocidad y eso ha ocasionado accidentes.
