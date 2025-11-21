Desarticulan Laboratorio Clandestino de Drogas en Sinaloa con la Operación Frontera Norte

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó hoy, 21 de noviembre de 2025, los resultados de la Operación Frontera Norte, al corte del 20 de noviembre de 2025. Esta operación se inició el 5 de febrero.

Las acciones se llevaron a cabo en estricto apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos. La estrategia ha generado resultados acumulados significativos desde su inicio, según el Gabinete de Seguridad.

Resultados de la Operación Frontera Norte Hoy

Desde febrero, la Operación Frontera Norte registra la detención de 9,228 personas. En cuanto a aseguramientos de material bélico, se contabilizan 6,963 armas de fuego, 1,198,503 cartuchos de diversos calibres y 31,911 cargadores. Respecto a las drogas, se han asegurado 110,222.7 kg de droga en total. Dentro de este volumen, 494 kg corresponden a fentanilo. Adicionalmente, se han asegurado 5,647 vehículos y 1,100 inmuebles.

Acciones destacadas recientes contra el narcotráfico

Entre los resultados con mayor impacto económico contra la delincuencia organizada, se subraya la acción en Sinaloa.

Sinaloa: En los municipios de Culiacán y Cosalá, se localizó y se inhabilitó un laboratorio clandestino. También se inhabilitaron nueve áreas de concentración de material diverso utilizado para la fabricación de drogas sintéticas. Se aseguraron 7,088 litros y 1,235 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La operación incluyó el aseguramiento de dos reactores de síntesis orgánica y un condensador. La afectación económica al narcotráfico se estima en 935 millones de pesos.

Otros aseguramientos y detenciones de relevancia por estado incluyen:

En San Luis Río Colorado, se detuvo a dos personas y se aseguraron 340 kilos de metanfetamina. También se aseguró un tractocamión acoplado a dos cajas secas. En Empalme, se aseguraron 71 dosis de marihuana, 99 de cocaína y 29 cigarrillos con marihuana. Baja California: En Tijuana, se aseguraron 14 kilos de metanfetamina, cuatro armas largas, cuatro cargadores, 80 cartuchos y tres chalecos tácticos.

En Tijuana, se aseguraron 14 kilos de metanfetamina, cuatro armas largas, cuatro cargadores, 80 cartuchos y tres chalecos tácticos. Chihuahua: En Ciudad Juárez, se detuvo a dos personas y se aseguraron cuatro armas de fuego, cuatro cargadores y 33 cartuchos.

