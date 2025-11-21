Fuerte Operativo al Norte de Culiacán; ¿Qué Aseguraron tras la Detención de 10 Civiles Armados?
Un operativo interinstitucional en Culiacán permitió la detención de 10 hombres, así como el aseguramiento de armamento, equipo táctico y un vehículo.
Un operativo interinstitucional realizado en la zona norte de Culiacán derivó en la detención de 10 hombres y el aseguramiento de armamento, equipo táctico y un vehículo, resultado de patrullajes preventivos y una denuncia anónima.
Los hechos ocurrieron en el sector Portalegre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y agentes de la Guardia Nacional, acudieron a verificar el reporte sobre personas armadas a bordo de un vehículo negro.
La acción contó con el apoyo del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acudieron de manera coordinada al domicilio señalado.
Autoridades aseguraron armamento durante operativo
En el lugar fueron detenidos diez hombres, a quienes se les aseguraron un vehículo y el siguiente material:
- 9 armas tipo fusil
- 1 ametralladora
- 1 pistola
- 1,225 cartuchos útiles
- 33 cargadores para arma larga
- 8 chalecos balísticos
- 2 chalecos tácticos
- 7 cascos tácticos
- 7 cubetas con ponchallantas
Los detenidos, el armamento y los objetos asegurados fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes.
