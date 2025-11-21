Inicio Sinaloa Fuerte Operativo al Norte de Culiacán; ¿Qué Aseguraron tras la Detención de 10 Civiles Armados?

Fuerte Operativo al Norte de Culiacán; ¿Qué Aseguraron tras la Detención de 10 Civiles Armados?

Un operativo interinstitucional en Culiacán permitió la detención de 10 hombres, así como el aseguramiento de armamento, equipo táctico y un vehículo.

Detienen a 10 Hombres y Aseguran Armamento en Operativo en Culiacán, Sinaloa

Los detenidos, el armamento y los objetos asegurados fueron presentados ante la Fiscalía General de la República. Foto: Defensa

Un operativo interinstitucional realizado en la zona norte de Culiacán derivó en la detención de 10 hombres y el aseguramiento de armamento, equipo táctico y un vehículo, resultado de patrullajes preventivos y una denuncia anónima.

Los hechos ocurrieron en el sector Portalegre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y agentes de la Guardia Nacional, acudieron a verificar el reporte sobre personas armadas a bordo de un vehículo negro.

La acción contó con el apoyo del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acudieron de manera coordinada al domicilio señalado.

Autoridades aseguraron armamento durante operativo

En el lugar fueron detenidos diez hombres, a quienes se les aseguraron un vehículo y el siguiente material:

  • 9 armas tipo fusil
  • 1 ametralladora
  • 1 pistola
  • 1,225 cartuchos útiles
  • 33 cargadores para arma larga
  • 8 chalecos balísticos
  • 2 chalecos tácticos
  • 7 cascos tácticos
  • 7 cubetas con ponchallantas

Los detenidos, el armamento y los objetos asegurados fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes.

