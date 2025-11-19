Operación Frontera Norte: Dan Golpe a grupo Criminal de 337 MDP en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer hoy, 19 de noviembre de 2025, los resultados de la Operación Frontera Norte correspondientes a las acciones realizadas al pasado lunes. Estas acciones forman parte de la estrategia nacional para el combate a la inseguridad y las estructuras del narcotráfico en diversas entidades del país.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 9,128 personas y el aseguramiento de 6,921 armas de fuego, 1,192,948 cartuchos de diversos calibres, 31,808 cargadores, 109,776.9 kg de droga, entre ellos, 494 kg de fentanilo, 5,622 vehículos y 1,096 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Playas de Rosarito, se aseguró un kilo de heroína y un vehículo.

Sinaloa

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron 13 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 16,665 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina y un reactor de síntesis orgánica. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 337 millones de pesos.

En Badiraguato, se aseguró un arma larga, cinco cargadores, 1,142 cartuchos y cuatro artefactos explosivos improvisados.

Sonora

En Cajeme, se detuvo a tres personas, se aseguraron 102 dosis de metanfetamina y tres de marihuana.

En Hermosillo, se detuvo a una persona y se aseguró una bolsa con metanfetamina.

Tamaulipas

En Abasolo, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron cuatro armas de fuego, 17 cargadores, 75 cartuchos, un centro de monitoreo, una motocicleta y dos vehículos.

Historias recomendadas: