Operación Frontera Norte: Suman Más de 109 Kg de Droga Decomisada y 8,941 personas Detenidas

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer hoy, 13 de noviembre de 2025, los resultados de la Operación Frontera Norte correspondientes a las acciones realizadas al pasado miércoles. Estas acciones forman parte de la estrategia nacional para el combate a la inseguridad y las estructuras del narcotráfico en diversas entidades del país.

La operación inició el 5 de febrero, desde esa fecha, el registro acumulado de los resultados reporta la detención de 8,941 personas. El aseguramiento de armamento y equipo incluye 6,835 armas de fuego, 1,178,127 cartuchos de calibres diversos, y 31,380 cargadores. En cuanto a sustancias ilícitas, las autoridades han asegurado un total de 109,239.5 kg de droga. De este total, 493.92 kg corresponden a fentanilo.

Video: Así son los Operativos Espejos para Evitar Cruces Ilegales en Frontera Norte

Adicionalmente, se han asegurado 5,550 vehículos y 1,075 inmuebles. El Gabinete de Seguridad señaló que todas las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Noticias relacionadas: García Harfuch Detalla Operativo contra Casinos por Lavado de Dinero: Así Operaban.

Acciones destacadas del 12 de Noviembre

Entre los aseguramientos y detenciones del periodo reportado, destacan las acciones en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Baja California.

Sinaloa: en los municipios de Culiacán y Navolato, las fuerzas de seguridad localizaron e inhabilitaron nueve áreas de concentración de material diverso utilizado para la fabricación de drogas sintéticas. Producto de esta acción, se aseguraron 9,639 litros y 150 kilos de sustancias destinadas a la elaboración de metanfetamina. También se aseguró una centrifugadora.

La afectación económica a la delincuencia organizada producto de estas acciones asciende a 197 millones de pesos.

Tamaulipas: en Nuevo Laredo, se aseguraron 128 kilos de metanfetamina. La acción implicó también el aseguramiento de un tractocamión acoplado a una caja seca.

Nuevo León: en Dr. Coss, las autoridades aseguraron una arma larga. Otros aseguramientos en este punto incluyen cargadores, cartuchos, una pistola antidrones, un dron, un artefacto explosivo improvisado, y un vehículo.

Baja California: en la ciudad de Tijuana, se aseguraron nueve cartuchos, nueve vehículos y un inmueble.

El aseguramiento de armas, precursores químicos y droga, como el fentanilo y la metanfetamina, representa una acción continua del Gabinete de Seguridad para impactar la infraestructura del narcotráfico en México.

Historias recomendadas:

FBPT