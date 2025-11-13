Sheinbaum Anuncia el Programa 'El Maíz es la Raíz': ¿En Qué Consiste?

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 13 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un programa nacional llamado El Maíz es la Raíz, el cual fue detallado por María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar.

En ese sentido, María Luisa Albores explicó que los alcances y objetivos del programa son mejorar las condiciones de vida de los productores agrícolas, ejidatarios y comuneros que conservan las razas originarias del maíz mexicano.

El programa contempla apoyos técnicos, financieros y organizativos para que las comunidades rurales puedan crear cooperativas, tortillerías y pequeñas empresas dedicadas a producir tostadas, totopos y otros derivados del maíz nativo, con enfoque en la economía social y solidaria.

En breve más información.

FBPT