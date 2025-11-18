Operación Frontera Norte: Dan Golpe a Grupo Criminal de 251 mdp en Culiacán y Cosalá

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer hoy, 18 de noviembre de 2025, los resultados de la Operación Frontera Norte correspondientes a las acciones realizadas al pasado lunes. Estas acciones forman parte de la estrategia nacional para el combate a la inseguridad y las estructuras del narcotráfico en diversas entidades del país.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 9,096 personas y el aseguramiento de 6,912 armas de fuego, 1,191,142 cartuchos de diversos calibres, 31,771 cargadores, 109,771.8 kg de droga, entre ellos, 494 kg de fentanilo, 5,611 vehículos y 1,094 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Tijuana, se detuvo a dos personas, se aseguraron cuatro armas largas, tres cargadores, 80 cartuchos y un vehículo con reporte de robo.

Chihuahua

En Ciudad Juárez, se detuvo a 10 personas, se aseguraron cuatro armas de fuego, cuatro cargadores, 27 cartuchos, 15 dosis de cocaína y dos vehículos.

Coahuila

En Saltillo, se aseguraron 27 kilos de marihuana, un vehículo y dos inmuebles.

Sinaloa

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron nueve áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 12,425 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, un condensador y una centrifugadora. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 251 millones de pesos.

En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a siete personas, se aseguraron seis armas largas, ocho cargadores y 265 cartuchos.

Sonora

En Caborca, se aseguraron cuatro armas largas, 25 cargadores, 2,545 cartuchos, 460 dosis de marihuana, 106 dosis de cocaína, 752 dosis de metanfetamina, nueve chalecos tácticos, un vehículo y un inmueble.

Tamaulipas

En Matamoros, se aseguraron 86 kilos de marihuana y un vehículo.

Historias recomendadas: