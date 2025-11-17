Pronóstico del Tiempo MARTES 18 de Noviembre: Se Esperan Lluvias, Viento Fuerte y Heladas

Para este martes 18 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes en Baja california (norte y centro) y Sonora (noroeste y norte), chubascos en Baja California Sur y Chihuahua.

Hay la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora. Además, descenso de temperatura, vientos muy fuertes a intensos en el noroeste del país; pronosticándose rachas de viento 60 a 80 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, habrá fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país; pronosticándose rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Durango, Nuevo león y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Video: Se Prevé Descenso de Temperaturas en el Norte y Centro del País

Habrá lluvias puntuales fuertes en Guerrero (centro y sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur); así como lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán.

Finalmente, en el resto del país, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste y norte), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y norte de Sonora.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

De 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

En el transcurso de la mañana, se pronostica cielo con nubosidad dispersa, ambiente frío a fresco en la región, y en zonas altas del Valle de México, ambiente muy frío con heladas.

Por la tarde se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM