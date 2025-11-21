Decomisos en Sinaloa: Asegura Armas en Culiacán y Droga en Badiraguato

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano aseguraron armas y droga en los municipios de Culiacán y Badiraguato, en Sinaloa.

Operativo en Culiacán

Mediante un comunicado, se informó que el pasado 19 de noviembre de 2025, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en inmediaciones del poblado de San Pedro de los Rosales, municipio de Culiacán, Sinaloa, se logró la detención de 14 personas, de las cuales dos son de nacionalidad guatemalteca y una venezolana.

Detenidos en Culiacán. Foto: Defensa

Asimismo, se logró el aseguramiento de:

1 Ametralladora Calibre 7.62 mm.

1 Fusil Scar Calibre 7.62 mm.

12 Armas de fuego largas.

555 Cartuchos.

17 Cargadores.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, con el fin de continuar las investigaciones correspondientes.

Operativo en Badiraguato

Mientras que en Badiraguato, Sinaloa, se aseguró droga durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el poblado de Huixiopa, municipio de Badiraguato, Sinaloa.

En el lugar, se aseguró lo siguiente:

90 Kg de posible marihuana.

1,176 Cartuchos.

10 Artefactos Explosivos Improvisados.

Artefactos explosivos. Foto: Defensa

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, en este operativo no hubo detenidos.

