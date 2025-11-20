Detienen en Sinaloa al ‘L-12’, Objetivo Prioritario, y a Otros 14 Generadores de Violencia

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 20 de noviembre de 2025, que en operativos conjuntos realizados en Sinaloa detuvieron a José Socorro 'N', alias L-12, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno, y a otros 14 generadores de violencia.

Detención del L-12

García Harfuch detalló que el L-12 cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio y actividades vinculadas con hechos de violencia en Tijuana, Baja California.

El L-12 fue capturado en un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General del Estado de Baja California.

En dos acciones distintas en el estado de Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa. Estos resultados forman parte…

Operativo en Navolato

En otro operativo conjunto, pero en el municipio de Navolato, autoridades capturaron a 14 personas, a quienes se les aseguraron 13 armas largas y 1 ametralladora, “evitando así su uso contra la población y contra las autoridades”, mencionó García Harfuch, en sus redes sociales.

El operativo en Navolato fue encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) la Fiscalía General de la República (FGR) y se la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana subrayó que “estos resultados forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno de México para impedir que grupos delictivos sigan afectando la seguridad de las comunidades”.

