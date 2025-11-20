Vandalizan e Incendian Local Comercial en Culiacán; No Hubo Lesionados

La mañana de este jueves un local comercial ubicado por la calle Juan José Ríos, entre Aquiles Serdán y Ramón Corona fue vandalizado e incendiado.

El incendio se registró aproximadamente a las 5 de la mañana de este jueves y fue consumido en su totalidad por el fuego, propagándose a otro local comercial de impresiones, pero fue sofocado por los traga humos.

Afortunadamente en ambos locales no se encontraba personal de los negocios, solo se registraron perdidas materiales.

Vandalizan y balean vivienda en colonia Lomas de Guadalupe en Culiacán

En hechos aislados, una vivienda situada en la colonia Lomas de Guadalupe fue atacada a balazos durante la mañana de este miércoles 19 de noviembre en Culiacán.

De acuerdo con el reporte, la propiedad afectada era de dos niveles y en su portón permanecía un vehículo que había chocado contra el mismo. Se presume que los agresores arribaron al lugar y, tras derribar el acceso principal con el automóvil, abrieron fuego en múltiples ocasiones.

El área quedó asegurada y elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Asimismo, se confirmó que el vehículo incrustado en el portón contaba con reporte de robo.

