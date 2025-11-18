Aseguran Laboratorio Clandestino de Drogas en Sinaloa; Dan Golpe a Criminales de más De 2 mmdp

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 17 de noviembre de 2025, los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte correspondientes a los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 9,060 personas y el aseguramiento de 6,887 armas de fuego, 1,185,690 cartuchos de diversos calibres, 31,717 cargadores, 109,656 kg de droga, entre ellos, 494 kg de fentanilo, 5,604 vehículos y 1,089 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En San Felipe, se detuvo a dos personas, se aseguraron dosis de metanfetamina.

Chihuahua

En Ciudad Juárez, se detuvo a una persona, se aseguraron 127 kilos de marihuana, 49 kilos de goma de opio y un vehículo.

En Hidalgo del Parral, se aseguraron 12 vehículos.

Sinaloa

En Culiacán, se localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino y cinco áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 14,320 litros y 1,080 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, seis reactores de síntesis orgánica, seis condensadores y nueve tanques de gas LP. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 2,587 millones de pesos.

En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a nueve personas, se aseguraron dos ametralladoras, 21 armas largas, 154 cargadores, 3,200 cartuchos, 18 chalecos tácticos, 36 placas balísticas y tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal.

Sonora

En Bahía de Kino, se detuvo a una persona, se aseguraron 1,234 envoltorios con marihuana, 1,016 envoltorios con metanfetamina y un vehículo con reporte de robo.

En Guaymas, se detuvo a una persona, se aseguraron 40 dosis de marihuana.

Tamaulipas

En Miguel Alemán y Ciudad Mante, se detuvo a una persona, se aseguró un arma larga, una subametralladora, 53 cartuchos, 11 cargadores, tres chalecos tácticos, dinero en efectivo y dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

