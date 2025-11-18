Reportan Incendio en la Sierra de Guadalupe, entre los Límites de CDMX y Edomex

Se ha reportado un fuerte incendio en la zona de la Sierra de Guadalupe, hoy martes 18 de noviembre de 2025, muy cerca de la avenida Cantera, en la alcaldía de Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Vecinos de la zona aseguraron en redes sociales que el siniestro es de lado de Martín Carrera y La Villa.

Fuego en Sierra de Guadalupe de CDMX es visible en varios puntos

Las llamas fueron visibles desde varios kilómetros de distancia y se podían distinguir al menos dos focos de fuego. Al momento se desconocen las causas del siniestro, así como si hay personas lesionadas.

¿Dónde se ubica la Sierra de Guadalupe de la CDMX?

La sierra de Guadalupe de la CDMX, está ubicada entre los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México, y Ecatepec, en el Estado de México. Unidades de emergencia acudieron a la zona para atender el incendio, sin que hasta el momento se reporten personas heridas.

