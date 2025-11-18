Se Retrasa Audiencia de Christian Nodal en el Reclusorio Oriente por Conflicto con Exdisquera

Este martes 18 de noviembre de 2025, el cantante Christian Nodal, fue citado a una audiencia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México por el conflicto legal que tiene con Universal desde 2021.

Además del cantante de regional mexicano, también fueron citados sus padres: Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas a las 14:35 horas en la Sala de Audiencias Cuatro del Reclusorio Oriente, aunque el artista llegó con anticipación.

Universal Music señaló tanto al cantante como a sus padres por la presunta falsificación de más de 30 documentos previos a la ruptura laboral con la disquera. Aunque hubo varios intentos por conciliar, la situación terminó en el terreno penal.

En septiembre, el abogado de la compañía, Ulrich Richter, dijo que la solución pasa por retomar el diálogo: “Lo ideal es que se acerquen directamente a la disquera y lleguen a un acuerdo; nuestro objetivo no es perjudicar a ningún artista”.

La audiencia de Christian Nodal se retrasa

Aunque el cantante llegó al Reclusorio Oriente a las 2:00 de la tarde, se reporta que la audiencia del cantante se ha ido retrasando. Hasta las 7:53 pm de este martes, la audiencia de Nodal programada para hoy, no ha dado inicio.

