Atacan Instalaciones de Escuela Privada en Culiacán; Es la Segunda Ocasión este Mes

Por segunda ocasión se registra un ataque contra una escuela privada en la colonia Guadalupe en Culiacán; no se reportaron personas lesionadas. Los primeros reportes indicaron que sujetos armados llegaron la noche del pasado lunes 17 de noviembre, hasta el inmueble ubicado en la esquina de Río Quelite y Manuel Bonilla, de la colonia antes mencionada en donde impactaron un vehículo contra el portón principal del colegio.

Para luego prenderle fuego al portón y fachada; se informó que la unidad vehicular utilizada para cometer este hecho violento presuntamente cuenta con reporte de robo. Elementos de bomberos de Culiacán realizaron maniobras para apagar el fuego, mientras que integrantes de las distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para realizar las acciones pertinentes.

Segundo hecho violento contra el colegio

Ya se ya había sufrido este mismo colegio al ser vandalizado apenas el pasado 2 de noviembre. En aquella ocasión sujetos desconocidos arrojaron un explosivo contra la fachada de la institución educativa.

