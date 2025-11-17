Matan a 'El Jerry’, Creador de Contenido, en Autolavado de Culiacán, Sinaloa: ¿Quién Era?

Gerardo Moya, creador de contenido, mejor conocido como “El Jerry”, fue atacado a balazos junto con su acompañante Gustavo “N”. Los hechos ocurrieron cuando salían de un autolavado en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, hombres armados realizaron el ataque la tarde del domingo 16 de noviembre 2025, en el sector Tres Ríos de Culiacán, luego de interceptar a “El Jerry” a bordo de su camioneta y dispararle en plena vía pública.

Así asesinaron al "Jerry" en un autolavado

El homicidio se reportó después de las 17:00 horas, cuando Gerardo Moya y su acompañante dejaban un autolavado en una camioneta, pero los dos tripulantes del vehículo fueron balaceados y fallecieron en el sitio.

Momentos antes de ser asesinados se publicaron historias en Instagram en las que se consumían cerveza, con el fondo de un tema musical que hace referencia a un grupo criminal.

¿Quién era "El Jerry”

Gerardo Moya, “El Jerry”, compartía en sus redes sociales: fiestas, autos de alta gama y bebidas alcohólicas, ropa de diseñador y relojes.

Tenía alrededor de más de 11 mil 400 seguidores en TikTok y 905 mil 200 “me gusta”, en Instagram se contabilizan más de 7 mil seguidores.

Sin embargo, “El Jerry” tenía otra cuenta donde presumía armas y chalecos tácticos. Hasta el momento siguen las investigaciones para esclarecer el doble homicidio.

Con información de N+

HVI