Capturan a Fidel "N", Presunto Líder de Organización Delictiva en Baja California

Un operativo del Grupo de Coordinación de Baja California permitió la detención de Fidel "N", identificado como presunto líder de una organización criminal con presencia en San Luis Río Colorado y el Valle de Mexicali. La captura ocurrió este fin de semana en el municipio de San Felipe, tras una movilización conjunta entre corporaciones estatales y federales que actuaron con base en trabajos previos de inteligencia.

De acuerdo con la información oficial, la acción fue posible mediante la coordinación entre la Fuerza Estatal de Seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. El despliegue fue ejecutado tras confirmar la ubicación del señalado, quien presuntamente operaba actividades delictivas a distancia desde esa zona.

Fidel "N" era buscado por las autoridades en Estados Unidos

Autoridades informaron que el intercambio de datos con agencias de Estados Unidos tuvo un papel determinante en la operación. Según los reportes, el detenido es buscado por el gobierno estadounidense por delitos relacionados con tráfico de armas, motivo por el cual se mantenía considerado como un objetivo prioritario.

A mitad del operativo se confirmó que Fidel "N" se había refugiado en San Felipe para evadir investigaciones tanto nacionales como internacionales. A pesar de ello, continuaba vinculado a una presunta organización criminal que operaba en dos regiones fronterizas, lo que reforzó la necesidad de actuar con equipos especializados y coordinación interinstitucional.

La intervención conjunta permitió asegurar al presunto líder delictivo sin que se reportaran incidentes adicionales durante la movilización. Las corporaciones participantes señalaron que la precisión de la inteligencia recopilada acortó los tiempos de ejecución y redujo riesgos en el despliegue.

Presuntamente manejaba las operaciones de otras zonas a distancia

Una vez detenido, Fidel "N" fue trasladado bajo custodia y entregado a la Fiscalía General de la República. La autoridad federal será la encargada de determinar su situación jurídica y avanzar en las indagatorias correspondientes.

La operación en San Felipe también ayudó a conocer la manera en que el presunto líder mantenía presuntos vínculos delictivos desde un punto alejado de los municipios donde su organización tiene presencia, lo que había dificultado su ubicación en meses anteriores.

Con su entrega a la FGR, el caso avanza hacia la fase procesal, mientras las autoridades continúan recopilando elementos sobre las actividades que presuntamente dirigía desde Baja California.

Información de Kitzia Flores

RCP