Mujer de la Tercera Edad es Arrollada en la Carretera Veracruz-Xalapa; El Conductor Huyó

La mañana de este martes 23 de septiembre, autoridades viales y cuerpos de emergencia se movilizaron hasta la carretera Veracruz-Xalapa a la altura de Las Bajadas, al poniente del municipio porteño, esto debido a que se reportó que una mujer de la tercera edad identificada como Dionisia, fue atropellada en esta vialidad.

La mujer mayor quedó en medio del tramo carretero que lleva dirección de Las Bajadas hacia Las Amapolas, instantes antes del amanecer. Elementos policiacos se percataron del hecho, por lo que resguardaron la zona para evitar un accidente mayor mmientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron para atender a la afectada, quien se encontraba a la espera de que llegara algún familiar, sin embargo, esto no sucedió.

Video: Hombre Muere Mientras Conducía su Auto por el Bulevar Miguel Alemán de Boca del Río, Veracruz

Después de varios minutos, se decidió que la mujer debía ser trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la avenida Cuauhtémoc, para que sus heridas fueran atendidas con prontitud. Una vez que se realizó el traslado de la mujer mayor a la unidad de atención, se reestableció la circulación en la vialidad donde ocurrió el accidente. En lo que respecta al vehículo, presuntamente el conductor respondable se dio a la fuga y solo quedó parte de un retrovisor lateral sobre el asfalto.

Noticia relacionada: Accidente Vehicular entre Dos Autos y un Motociclista Dejó un Lesionado en Veracruz

Motociclista muere al ser arrollado por camión de pasajeros

La mañana del pasado lunes 22 de septiembre, se registró un accidente sobre la calle Tuero Molina, entre Diaz Mirón y La Fragua, de la Colonia Centro en Veracruz, donde un motociclista murió cuando presuntamente fue impactado por un camión de transporte urbano de la ruta Mixtequilla.

Tras este incidente se han manejado dos versiones por parte de los testigos, de acuerdo con algunas personas, el hombre que iba en la motocicleta quiso ganarle el paso al urbano, y estando adelante del camión, el chofer no logra frenar a tiempo y termina arrollándolo, quedando el joven y su motocicleta debajo del autobús.

Video: Muere Motociclista Tras ser Arrollado por un Autobús de Transporte Foráneo en Veracruz

Otros testigos indican que presuntamente, el conductor de la motocicleta lo rebasa por el lado del piloto, perdió el control y chocó con el camión, lo que generó que cayera y la unidad pesada pasara encima de él. Al instante, el motociclista presentaba lesiones de gravedad, sin embargo, en cuestión de minutos, murió al no soportar los golpes.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron que el motociclista ya no tenía signos vitales, por lo que elementos policiacos acordonaron la zona a la espera de las autoridades periciales. Minutos más tarde, llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. En tanto al chofer del transporte urbano, se informó que se retiró del lugar y dejó la unidad abandonada.

Historias recomendadas:

LAVR