Sujetos Armados Asesinan a Pareja al Interior de su Vivienda en Veracruz

La madrugada de este martes 2 de diciembre, se registró un ataque armado al interior de una vivienda ubicada en la calle El Roble en Potrero Nuevo, perteneciente a Atoyac en la zona centro de la entidad veracruzana.

Según los primeros reportes una pareja fue asesinada y otra mujer resultó lesionada, se dio a conocer que los hechos ocurrieron cuando al menos dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, llegaron hasta la zona donde hay varios callejones y tras ingresar al domicilio abrieron fuego contra la pareja.

Tras disparar sus armas de fuego en repetidas ocasiones se dieron a la fuga con rumbo desconocido sin ser detenidos. Elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano que están a cargo de la seguridad del municipio, arribaron al punto para tomar conocimiento y proceder al acordonamiento de la zona y preservar la escena del crimen, en espera de la llegada de la policía ministerial.

Noticia relacionada: Atacan y Asesinan a Disparos a un Hombre Cuando Caminaba por Calles de Veracruz

Tras ataque armados suspenden clases en jardín de niños en Atoyac

En grupos de mensajería de vecinos, dieron a conocer los hechos, y debido a la cercanía con el jardín de niños Narciso Mendoza, se tomó la suspensión de clases en el plantel educativo. Varios padres de familia optaron por no llevar a los menores para evitar algún riesgo.

En el lugar de los hechos se desplegó un operativo y realizaron las diligencias correspondientes para recabar inducciones que sirvan para esclarecer este hecho violento. Tras las primeras averiguaciones se procedió al levantamiento de los cuerpos de las víctimas, quienes fueron llevados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Córdoba.

Video Madre e Hijo 11 Años Mueren Ataque Armado El Higo Zona Norte Norte de Veracruz | N+

Identifican a víctimas mortales de ataque armado en Atoyac

La víctimas mortales de este hecho violento fueron identificados como Jesús Ramírez Guzmán de 27 años de oficio soldador y Amelia Rosas Cortés de 22 años quien en vida se desempeña como empleada. En la zona trascendió que otra mujer resultó lesionada pero se ha brindado mayor información al respecto y asta el momento se desconoce su identidad, así como su estado de salud.

El municipio de Atoyac vuelve a ser noticia después de que hace apenas algunos días ocurrió la detención de 11 elementos de la policía municipal, ocurrió el pasado 27 de octubre, cuando se registró un ataque armado en un bar que dejó como resultado cuatro personas fallecidas.

Historias Recomendadas:

FPF